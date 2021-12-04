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Kültür - Sanat Anadolu’nun en büyük zeytinyağı fabrikası gün yüzüne çıkartıldı
Kültür - Sanat

Anadolu’nun en büyük zeytinyağı fabrikası gün yüzüne çıkartıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Antik Roma dönemine ait zeytinyağı fabrikası, kazılarla gün yüzüne çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 11:51:00 - 2021-12-04 11:58:34
Anadolu’nun en büyük zeytinyağı fabrikası gün yüzüne çıkartıldı

Anadolu'nun en büyük zeytinyağı fabrikası olduğu ortaya çıkan yapının müzeye dönüştürüleceği bildirildi.

Hatay Müze Müdürlüğü tarafından İskenderun Aşkarbeyli mıntıkasında yürütülen kazı çalışmalarında, Roma dönemi 5 ila 6'ncı yüz yıla ait zeytinyağı fabrikasının bilimsel kazı çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, Anadolu’nun hiçbir yerinde böylesine büyük bir zeytinyağı fabrikasının bulunmadığına dikkat çekti.

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Ersoy, “Zeytin ilk kez Doğu Akdeniz’de bulunmuş ve bütün Ege’ye, Avrupa’ya buradan yayılmıştır. Bunun kanıtı ise Hatay Altınözü Toprakhisar bölgesinde 4 Bin 200 Yıllık zeytin çekirdeğinin bulunmasıdır. Bu kanıt, zeytinin bu topraklarda doğup, Ege ve Avrupa’ya yayıldığının kanıtıdır. Hatay, Roma İmparatorluğu ve öncesinde dünyada bulunan Roma İskenderiye ve İstanbul’dan sonra 4'üncü büyük şehir. Burada gördüğünüz ise İskenderun’daki bir zeytinyağı fabrikası.

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Bildiğimiz kadarı ile Anadolu’nun hiçbir yerinde bu kadar büyük bir zeytinyağı fabrikası yok. Burada bölgeden toplanan zeytin fabrikada presleniyor, yıkanıyor daha sonra havuzlarda dinlendiriliyor ve sonrasında saklama kaplarında, buradan gemilerle ihraç ediliyordu. İskenderun açısından Roma dönemine ait böyle bir zeytinyağı fabrikasının bulunması gurur verici bir olay. Bu alanı antik zeytinyağı fabrikası olarak müze haline dönüştürüp ziyarete açmayı düşünüyoruz. 10 dönümlük bir alanda çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda İskenderun Belediyesinin de desteğini alarak burayı bir müzeye dönüştürmeyi planlıyoruz” dedi.

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