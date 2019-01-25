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'Anadolu'nun Alkatrazı' 300 bin ziyaretçi ağırladı

Sinop'ta 1887-1999 tarihlerinde hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında müzeye çevrilen Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, geçen yıl 300 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

25 Ocak 2019 Cuma 10:34
'Anadolu'nun Alkatrazı' 300 bin ziyaretçi ağırladı

Kentte 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde "Anadolu'nun Alkatrazı" nitelendirmesi yapılan tarihi yapı, Türkiye'de "dark turizm"in (daha önce felaketlerin ya da ürkütücü olayların yaşandığı yerlere yapılan seyahatler) önemli yerleri arasında gösteriliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin ziyaretçi sayısının her geçen yıl artmaya devam ettiğini söyledi.

Geçen yılın verilerine göre müzeye biletli giriş yapan kişi sayısının 300 bin olduğuna işaret eden Tosun, bu rakamın bu yıl 400 bini aşmasını beklediklerini dile getirdi.

Tosun, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin, bölgenin en önemli turizm merkezleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Müzemizin ziyaretçi sayısı her geçen yıl artmaya devam ediyor. Kente gelen ziyaretçilerin büyük bölümü burayı görmeden şehirden ayrılmıyor. Bizim açımızdan geçen yılın ziyaretçi sayısı güzel bir rakam. Planlanan projelerin hayata geçmesiyle inşallah 5 yıl içerisinde yıllık 800 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan bir müzemiz olacak."

Tosun, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin ülke turizmine daha fazla katkı sağlaması için tanıtımlara ağırlık verdiklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:34
  1. Hikmet Tosun
  2. Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi
  3. ziyaretçi
  4. Anadolu Ajansı

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