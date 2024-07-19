Anadolu’dan bir haykırış: Gazze için özgürlük!

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

Siyonist İsrail’in Gazze saldırıları sürüyor. Sistematik soykırım devam ederken Anadolu’dan Gazze’ye direniş için destekler var. O destekler 7’den 70’e katlanarak büyüyor.

Sadece il merkezleri değil, köylerde dahi Gazze bilinci kendini gösteriyor. O gösterilerden biri Kayseri Bünyan ilçe müftülüğü Akmescit Ali Oruç Kur’an kursu öğrencileri tarafından düzenlendi.

Akmescit Ali Oruç yaz Kur’an kursu öğrencileri, Kur’an dersinden sonra bir araya geldi, Gazze için yürüyüş düzenledi. Çocuklar Siyonist İsrail’in katliamlarının durmasını isterken gelecek nesillerin Siyonizme karşı bilinçli olduğunu gösterdi.

Yürüyüşü organize eden Kur’an kursu öğreticisi Esra Ekinci; ‘’Gazze'de ki çocukların haklarına sahip çıkmak, onların güvenliği ve geleceklerini güvence altına almak tüm ümmetin görevi. Maalesef elimizden gelen sadece bu, yürüyüş ile çocuklara Gazze bilincini yerleştirmek, Kur’an öğretmek kadar önemli’’ ifadelerini kullandı.

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği katliam saldırılarında en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli Müslüman şehit oldu. Gazze’ye her gün bombalar yağarken, bölgedeki abluka nedeni ile açlık ve tıbbi malzeme sorunu yaşıyor.