'Anadolu Yıldızı 2021' resmen başlıyor

Anadolu Yıldızı 2021 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı’nın ilk senaryosu bugün Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve hava sahasında gerçekleştirilecek.

Tatbikat Ege Denizi’nin uluslararası suları ve hava sahasında, Türk arama kurtarma bölgesi içinde ve Batı Anadolu’da, sivil ve asker unsurların katılımıyla yapılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arama kurtarma unsurları geniş çağlı katılım sağlayacak.

Tatbikatın amacı müşterek bir senaryo içerisinde birlikte arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini artırarak eğitimlerini geliştirmek, TSK arama kurtarma teşkilatı ile Türk arama kurtarma teşkilatı arasındaki koordinasyon hususları ile arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini denemek, arama kurtarma esnasında ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etmek ve gidermek.

Senaryo kapsamındaki olayların uluslararası camiaya duyurulması, tatbikata katılan tüm unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerinin geliştirilmesi, tatbikat kapsamında alınan derslerin tespit edilerek tatbikat planlamalarına ve ilgili mevzuata dahil edilmesi hedefleniyor.

İki senaryo icra edilecek

ilk senaryoda Ege Denizi’nin uluslararası suları ve hava sahasında, Türk arama kurtarma bölgesinde meydana gelen bir kaza sonucunda yanmakta ve batmakta olan, içinde yasa dışı göçmenler bulunan ticari gemiye yönelik Türk arama kurtarma teşkilatı ve TSK arama kurtarma unsurları tarafından müşterek olarak arama kurtarma faaliyetleri icra edilecek. Senaryo kapsamında kurtarılan kazazedelerin en yakın sağlık tesisine tahliyeleri sağlanacak.

İlk safhaya Kara Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma helikopteri, Hava Kuvvetleri'nden bir arama kurtarma uçağı ve bir arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri'nden bir fırkateyn, Sahil Güvenlik Komutanlığından iki korvet, 4 Sahil Güvenlik Botu, bir arama kurtarma uçağı, iki arama kurtarma helikopteri katılacak.

İkinci senaryo ise 14 Ekim’de, Menemen Dumanlı Dağı'nda icra edilecek. Bu safhada, senaryo gereği dağa tırmanış yapan bir dağcı grubunun kaybolduğu bilgisi üzerine arama kurtarma harekatı başlatılacak. Kurtarılan dağcılar sağlık tesisine götürülecek.

Tatbikatı 9 ülkeden 15 yabancı gözlemci takip edecek.