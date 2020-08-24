  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Anadolu Yayıncılar Derneğinden Sinop'un tanıtımına katkı
Aktüel

Anadolu Yayıncılar Derneğinden Sinop'un tanıtımına katkı

Yeni Rota Sinop Medya Buluşması programı kapsamında kente gelen ulusal ve yerel medya temsilcileri, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezerek gazete, televizyon ve internet sitelerinden paylaşımlar yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 14:18:41 -
Anadolu Yayıncılar Derneğinden Sinop'un tanıtımına katkı

SİNOP (AA) - AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in davetlisi olarak Sinop'a gelen Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu üyeleri kentte tanıtım faaliyetlerinde bulundu.

"Yeni Rota Sinop Medya Buluşması" programı kapsamında Sinop'a gelen ulusal ve yerel medya temsilcileri, üç gün boyunca kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezerek, kendilerine ait sosyal medya hesapları ve bağlı bulundukları gazete, televizyon ve internet sitelerinden paylaşımlar yaptı.

Televizyonlardan gerçekleştirilen ortak canlı yayında ise Sinop'un tarihi ve doğal güzellikleri ekranlara yansıtıldı.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu Yayıncılar Derneğini Sinop'ta misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Çok faydalı bir tanıtım faaliyeti olduğunu vurgulayan Maviş, "Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'a ve beraberinde ilimize gelen tüm gazeteci dostlarımıza katkılarından ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise Sinop'un keşfedilmemiş gizli bir hazine olduğunu söyledi.

Burhan, 21. yüzyılda tanıtımın en önemli unsur olduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Elinizde altın, inci olabilir. Bunun değerini bilmezseniz, bir teneke, bakır gibi olur. Gerçekten Nazım Bey bu tanıtım için gayret sarf etti. Biz de Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Türkiye'nin önde gelen köşe yazarları, gazetecileri ile Sinop'u tanıtmaya çalıştık. Sinop'un güzellikleri diğer illerden daha fazla, ama tanıtım eksikliği var. Sinop ve Boyabat hakikaten gizli kalmış bir hazineydi. Bizi ağırladıkları için Nazım Bey'e teşekkür ediyoruz."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar tarih verdi
Ekonomi

Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar tarih verdi

Altın fiyatlarındaki değişim sürerken önümüzdeki günlerde piyasada nelerin olacağı merakla bekleniyor. Uzmanlar orta ve uzun vadede fiyatlar..
Kariyer
Ekonomi

Kariyer

İş ilanları güncel | iş arayan milyonlarca kişi internette yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. İş arayanların en çok tercih et..
'Anavatan Partisi'nin lideri eski başbakan koronavirüse yakalandı!
Gündem

'Anavatan Partisi'nin lideri eski başbakan koronavirüse yakalandı!

Ukrayna'da Anavatan Partisi liderliğini yapan eski başbakan Yulia Timoşenko'nun koronavirüse yakalandı.
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı