Anadolu Yayıncılar Derneğinden Sinop'un tanıtımına katkı

SİNOP (AA) - AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in davetlisi olarak Sinop'a gelen Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu üyeleri kentte tanıtım faaliyetlerinde bulundu.

"Yeni Rota Sinop Medya Buluşması" programı kapsamında Sinop'a gelen ulusal ve yerel medya temsilcileri, üç gün boyunca kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezerek, kendilerine ait sosyal medya hesapları ve bağlı bulundukları gazete, televizyon ve internet sitelerinden paylaşımlar yaptı.

Televizyonlardan gerçekleştirilen ortak canlı yayında ise Sinop'un tarihi ve doğal güzellikleri ekranlara yansıtıldı.



AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu Yayıncılar Derneğini Sinop'ta misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Çok faydalı bir tanıtım faaliyeti olduğunu vurgulayan Maviş, "Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'a ve beraberinde ilimize gelen tüm gazeteci dostlarımıza katkılarından ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise Sinop'un keşfedilmemiş gizli bir hazine olduğunu söyledi.

Burhan, 21. yüzyılda tanıtımın en önemli unsur olduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Elinizde altın, inci olabilir. Bunun değerini bilmezseniz, bir teneke, bakır gibi olur. Gerçekten Nazım Bey bu tanıtım için gayret sarf etti. Biz de Anadolu Yayıncılar Derneği olarak Türkiye'nin önde gelen köşe yazarları, gazetecileri ile Sinop'u tanıtmaya çalıştık. Sinop'un güzellikleri diğer illerden daha fazla, ama tanıtım eksikliği var. Sinop ve Boyabat hakikaten gizli kalmış bir hazineydi. Bizi ağırladıkları için Nazım Bey'e teşekkür ediyoruz."







