Anadolu Vakfı, 81 ildeki öğretmenlere ulaşacak
Anadolu Vakfı’nın eğitim ve seminer programı ‘Değerli Öğretmenim’den tüm Türkiye yararlanacak.
Pandemi döneminde programı dijital ortama taşıyan vakıf, 55 ilde görev yapan öğretmenlerin ve idarecilerin yetkinliklerini arttırdı. Haziran ayı itibarıyla program çerçevesinde verilecek eğitimlere 81 ilde bulunan öğretmenler ve idareciler katılabilecek. Değerli Öğretmenim’in ilk programı yapıldı. Programda öğretmenler ve idareciler ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ eğitimi aldı.