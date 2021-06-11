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Eğitim Anadolu Vakfı, 81 ildeki öğretmenlere ulaşacak
Eğitim

Anadolu Vakfı, 81 ildeki öğretmenlere ulaşacak

Anadolu Vakfı’nın eğitim ve seminer programı ‘Değerli Öğretmenim’den tüm Türkiye yararlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 09:13:00 -
Anadolu Vakfı, 81 ildeki öğretmenlere ulaşacak

Pandemi döneminde programı dijital ortama taşıyan vakıf, 55 ilde görev yapan öğretmenlerin ve idarecilerin yetkinliklerini arttırdı. Haziran ayı itibarıyla program çerçevesinde verilecek eğitimlere 81 ilde bulunan öğretmenler ve idareciler katılabilecek. Değerli Öğretmenim’in ilk programı yapıldı. Programda öğretmenler ve idareciler ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ eğitimi aldı.

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