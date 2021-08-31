AÖF 2021 kayıtları ne zaman başlayacak? 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerin yapıldığı 2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 2021 YKS yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesinden, 2021 yılı merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans taban puanları ile en büyük puanlara ulaşılabiliyor.

2021 üniversitelere kayıt tarihleri

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

Anadolu Üniversitesi kayıtları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF 2021 üniversite kayıt tarihi… Anadolu Üniversitesi AÖF, iktisat, işletme fakültesi kayıtlarına ilişkin duyuru yayınladı.

2021-2022 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına, Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvurarak kayıt yaptırabilir.

Açık öğretim fakültesi AÖF kayıtları ne zaman sona erecek?

Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayıp, 08 Ekim 2021 Cuma günü saat 17:00’da sona erecektir. Çevrimiçi (Online) Başvuru adresi https://aoskayit.anadolu.edu.tr​ Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır. 08 Ekim 2021 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz. Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.