Koronavirüs salgını eğitim alanını olumsuz etkiledi. Milyonlarca üniversite öğrencisi güz döneminde yüz yüze eğitime başlayamadı. Gözler bahar dönemiyle ilgili YÖK’ün vereceği karara çevrildi. YÖK’ün açıklama yapması beklenirken Anadolu Üniversitesi bahar dönemini planını açıkladı. Peki, Anadolu Üniversitesi yüz yüze eğitime başlıyor mu? Anadolu Üniversitesi bahar döneminde yüz yüze eğitim varacak mi?

Anadolu Üniversitesi bahar döneminde yüz yüze eğitim verecek mi?

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada bahar döneminde uzaktan eğitime devam kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, “Değerli öğrencilerimiz, Pandemi koşulları nedeniyle ne yazık ki sizden ayrı kaldığımız bir süreç yaşıyoruz. Üniversitemiz senatosu, COVID-19 pandemisinin yaygınlığını devam ettirmesi sebebiyle, sizlerin sağlığını ve geleceğini düşünerek, Bahar Dönemi eğitim öğretim faaliyetlerinin de uzaktan eğitim yöntemi ile devam ettirilmesi yönünde karar almıştır. Sağlıklı bir şekilde kampüsümüze döneceğiniz günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Önlemlere uyarak bu günleri birlikte aşalım” denildi.