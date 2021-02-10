  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Anadolu Üniversitesi bahar döneminde yüz yüze eğitim verecek mi?
Eğitim

Anadolu Üniversitesi bahar döneminde yüz yüze eğitim verecek mi?

Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitime devam mı edecek? Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğiteme geçmedi. YÖK, üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan tavsiye kararı istedi. Üniversiteliler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacaklarını merak ediyor. Anadolu üniversitesi yüz yüze eğitimle ilgili kararını verdi. Peki, Anadolu Üniversitesi bahar döneminde yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 16:29:00 -
Anadolu Üniversitesi bahar döneminde yüz yüze eğitim verecek mi?

Koronavirüs salgını eğitim alanını olumsuz etkiledi. Milyonlarca üniversite öğrencisi güz döneminde yüz yüze eğitime başlayamadı. Gözler bahar dönemiyle ilgili YÖK’ün vereceği karara çevrildi. YÖK’ün açıklama yapması beklenirken Anadolu Üniversitesi bahar dönemini planını açıkladı. Peki, Anadolu Üniversitesi yüz yüze eğitime başlıyor mu? Anadolu Üniversitesi bahar döneminde yüz yüze eğitim varacak mi?

Anadolu Üniversitesi bahar döneminde yüz yüze eğitim verecek mi?

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada bahar döneminde uzaktan eğitime devam kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, “Değerli öğrencilerimiz, Pandemi koşulları nedeniyle ne yazık ki sizden ayrı kaldığımız bir süreç yaşıyoruz. Üniversitemiz senatosu, COVID-19 pandemisinin yaygınlığını devam ettirmesi sebebiyle, sizlerin sağlığını ve geleceğini düşünerek, Bahar Dönemi eğitim öğretim faaliyetlerinin de uzaktan eğitim yöntemi ile devam ettirilmesi yönünde karar almıştır. Sağlıklı bir şekilde kampüsümüze döneceğiniz günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Önlemlere uyarak bu günleri birlikte aşalım” denildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın dediği gün geldi çattı... Müjde açıklanıyor! İşte tahminler
Gündem

Erdoğan'ın dediği gün geldi çattı... Müjde açıklanıyor! İşte tahminler

Gözler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çarşamba günü açıklayacağım" dediği müjdeye çevrildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın ..
CHP'de iki isim daha istifa etti!
Siyaset

CHP'de iki isim daha istifa etti!

CHP'de Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin istifasının ardından eski genel başkanlarla görüşen 3 eski milletvekilinden ikisi Mev..
Başkan Erdoğan'dan tarihi çağrı
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan tarihi çağrı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay