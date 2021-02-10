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Eğitim Anadolu Üniversitesi bahar dönemi eğitim uzaktan mı yüz yüze mi olacak?
Eğitim

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi eğitim uzaktan mı yüz yüze mi olacak?

Anadolu Üniversitesi bahar döneminde yüz yüze eğitime başlayacak mı? Anadolu Üniversitesi yüz yüze eğitime başlayacak mı? AÖF Bahar Dönemi sınavları yüz yüze mi olacak? soruları Anadolu Üniversitesi örgün ve AÖF öğrencileri tarafından merak ediliyordu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’dan bahar dönemi yüz yüze eğitim açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 15:22:00 - 2021-02-10 15:23:09
Anadolu Üniversitesi bahar dönemi eğitim uzaktan mı yüz yüze mi olacak?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığı'ndan üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin 'acil görüş' bildirilmesini istedi. Sağlık Bakanlığından tüm üniversiteleri yakından ilgilendirecek yüz yüze eğitim kararı merakla beklenirken, Anadolu Üniversitesi’nden bahar dönemi eğitim öğretim için açıklama geldi.

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi eğitim uzaktan mı olacak?

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Tüm kararlarımızı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımız başta olmak üzere devletimizin ilgili kurumlarının aldığı kararlar doğrultusunda, öğrencilerimizin hiçbirini mağdur etmeyecek şekilde belirliyoruz. Yine bahar dönemine ilişkin süreçleri de devletimizin ilgili kurumlarının aldığı kararlar doğrultusunda belirleyeceğiz.” dedi.

Değerli öğrencilerimiz, Pandemi koşulları nedeniyle ne yazık ki sizden ayrı kaldığımız bir süreç yaşıyoruz. Üniversitemiz senatosu, COVID-19 pandemisinin yaygınlığını devam ettirmesi sebebiyle, sizlerin sağlığını ve geleceğini düşünerek, Bahar Dönemi eğitim öğretim faaliyetlerinin de uzaktan eğitim yöntemi ile devam ettirilmesi yönünde karar almıştır. Sağlıklı bir şekilde kampüsümüze döneceğiniz günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Önlemlere uyarak bu günleri birlikte aşalım.” ifadesini kullandı.

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