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Eğitim

Anadolu Üniversitesi AÖF Taban Puanları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim taban puanları, tercih yapacak olanların sıklıkla araştırdığı konular arasına girdi. Özellikle açıköğretim gibi bir imkan varken 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler araştırılıyor, tercih ediliyor. Peki ama taban puanları nereden bakılır? 2 yıllık aöf bölümlerinin taban puanları ve 4 yıllık aöf bölümlerinin taban puanları detayda yer alıyor. AÖF taban puanları ve bölümler...

Yeniakit Publisher
2020-08-06 14:55:00 -
Anadolu Üniversitesi AÖF Taban Puanları

Açıköğretim fakültesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları için Yükseköğretim Kurumlarının yayınladığı YÖK Atlas'tan takip edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için;

Lisans Taban Puanları İçin TIKLAYINIZ...

Önlisans Taban Puanları İçin TIKLAYINIZ...

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

  • Acil Durum ve Afet Yönetimi 
  • Adalet
  • Aşçılık
  • Bankacılık ve Sigortacılık
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • Çağrı Merkezi Hizmetleri
  • Dış Ticaret
  • Emlak ve Emlak Yönetimi
  • Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
  • Ev İdaresi
  • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • İlahiyat (Arapça)
  • İlahiyat
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği (Yeni)
  • İşletme Yönetimi
  • Kültürel Miras ve Turizm
  • Laborant ve Veteriner Sağlık 
  • Lojistik
  • Marka İletişimi
  • Medya ve İletişim
  • Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • Özel Güvenlik ve Koruma
  • Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
  • Radyo ve Televizyon Programcılığı
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • Sosyal Hizmetler
  • Sosyal Medya Yöneticiliği (Yeni)
  • Spor Yönetimi
  • Tarım
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği 
  • Turizm ve Seyahat Hizmetleri 
  • Web Tasarımı ve Kodlama
  • Yaşlı Bakımı
  • Yerel Yönetimler

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

  • Felsefe
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  • Sağlık Yönetimi
  • Sosyoloji
  • Tarih
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi Lisans Programları

  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
  • İktisat
  • Maliye
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 
  • Uluslararası İlişkiler

İşletme Fakültesi Lisans Programları

  • Havacılık Yönetimi 
  • İşletme (İngilizce) 
  • İşletme
  • Konaklama İşletmeciliği 
  • Anadolu üniversitesi açık öğretim (aöf) bölümleri

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