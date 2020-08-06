Anadolu Üniversitesi AÖF Taban Puanları
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim taban puanları, tercih yapacak olanların sıklıkla araştırdığı konular arasına girdi. Özellikle açıköğretim gibi bir imkan varken 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler araştırılıyor, tercih ediliyor. Peki ama taban puanları nereden bakılır? 2 yıllık aöf bölümlerinin taban puanları ve 4 yıllık aöf bölümlerinin taban puanları detayda yer alıyor. AÖF taban puanları ve bölümler...
Açıköğretim fakültesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları için Yükseköğretim Kurumlarının yayınladığı YÖK Atlas'tan takip edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için;
Lisans Taban Puanları İçin TIKLAYINIZ...
Önlisans Taban Puanları İçin TIKLAYINIZ...
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Adalet
- Aşçılık
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Dış Ticaret
- Emlak ve Emlak Yönetimi
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Ev İdaresi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlahiyat (Arapça)
- İlahiyat
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği (Yeni)
- İşletme Yönetimi
- Kültürel Miras ve Turizm
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Sosyal Medya Yöneticiliği (Yeni)
- Spor Yönetimi
- Tarım
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Yaşlı Bakımı
- Yerel Yönetimler
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
- Felsefe
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Sağlık Yönetimi
- Sosyoloji
- Tarih
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi Lisans Programları
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
- İktisat
- Maliye
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
- Uluslararası İlişkiler
İşletme Fakültesi Lisans Programları
- Havacılık Yönetimi
- İşletme (İngilizce)
- İşletme
- Konaklama İşletmeciliği
- Anadolu üniversitesi açık öğretim (aöf) bölümleri