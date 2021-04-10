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Eğitim Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş ekranı
Eğitim

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş ekranı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖF sınavları başladı mı? AÖF vizeleri ne zaman? AÖF finaller ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-10 17:27:00 -
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş ekranı

Koronavirüs salgını sebebiyle AÖF sınavları online olarak yapılıyor. Pek çok AÖF öğrencisi vizelerin ne zaman başlayacağını, sınavların ne zaman tamamlanacağını araştırıyor. Peki, AÖF vizeleri başladı mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş ekranı

AÖF bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan tarihleri arasında online olarak yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 29-30 Mart'ta yine online olarak yapılacak. 

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