Koronavirüs salgını sebebiyle AÖF sınavları online olarak yapılıyor. Pek çok AÖF öğrencisi vizelerin ne zaman başlayacağını, sınavların ne zaman tamamlanacağını araştırıyor. Peki, AÖF vizeleri başladı mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş ekranı

AÖF bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan tarihleri arasında online olarak yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 29-30 Mart'ta yine online olarak yapılacak.

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