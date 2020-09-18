Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri

Anadolu Üniversite AÖF üzerinden binlerce öğrenci üniversiteyi açıktan okuma fırsatına sahip olmakta. ÖSYM tarafından AÖF bölümlerine yerleştirilen adaylar, belirlenen tarihler arasında AÖF yeni kayıtlarını yapmakta. AÖF yeni kayıtın yanında AÖF kayıt yenileme de yapılmakta. Hem AÖF yeni kayıt tarihi hem de AÖF kayıt yenilemelerin ne zaman yapılacağı binlerce aday tarafından sorgulanmakta. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme ve yeni kayıt yapma tarihleri belli oldu. Buna göre, AÖF kayıt yenileme takvimine göre, bu sene AÖF kayıt yenileme işlemi 5-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak. AÖF kayıt yenilemede mazeretli kayıtların yapılma tarihi de 16 Ekim.

AÖF yeni kayıtlar ne zaman yapılacak?

AÖF yeni kayıtlar başladı mı? AÖF yeni kayıt tarihleri ne zaman? AÖF yeni kayıt nasıl yapılır? Soruları da ÖSYM tarafınan AÖF programlarına yerleşip yeni kayıt yaptıracak adaylar tarafından araştırılmakta. Anadolu Üniversite AÖF yeni kayıt takvimi ise şöyle: AÖF yeni kayıtlar 31 Ağustos'ta başladı, 10 Eylül’de sona erdi.

AÖF kayıt yenileme yapmak için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme işlemleri Anasis Anadolu edu tr adresi üzerinden yapılır. anasis.anadolu.edu.tr’ye girildikten sonra sisteme giriş yapılır. Açılan sayfada öğrenci işlemleri menüsünden kayıt işlemleri seçilir. Açılan sayfada kayıt onay ver butonu tıklanılarak kayıt onayı alınır. Bu işlemin sonunda ders seçimi sayfası açılır. Bu sayfada açlan dersler, seçilen dersler ve alınması gereken dersler yer alır. Seçilmek istenen ders, dersin ismi ya da dersin yanında bulunan seç butonu tıklanarak seçilir.

AÖF ders seçimi nasıl yapılır?

Seçilen bir dersin grubu değiştirilmek istendiğinde değiştirilmek istenen grubun yanındaki seç butonu tıklanılarak grup değiştirme işlemi gerçekleştirilir. Sayfanın alt kısmında ise almanız gereken derslere ilişkin panel bulunmaktadır. bu panelde başarısız olunun dersler, daha önce alınmamış önceki yıllara ait dersler ve bu dönem alınması gereken dersler bulunur. Yeniden ders seçimi ise yerine yapılacak dersin solunda bulunan yerine ders seç butonu tıklanılarak ders seçimi başlatılır. Bu işlemden sonra yerine yapılacak ders açılan derslen panelinden bulunarak seçilir. Böylelikle yeniden ders seçimi tamalanmış olunur. Ders seçme ve bırakma işlemleri aynı yöntem ile gerçekleştirilir.

AÖF ders programı nasıl görüntülenir?

Seçilen derslerde oluşturulan ders programı sayfanın sağ üst kısmında bulunan ders programı butonu kullanılarak görüntülenir. Ders seçimi tamamlandıktan sonra sayfanın üst kısmında bulunan derslerimi seçmeyi tamamladım butonuna tıklanılarak ders seçimi işlemi tamamlanır. Danışman onay verene kadar ders seçimi işlemini değiştirebilirsiniz.