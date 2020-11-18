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Aktüel Anadolu Üniversitesi açıköğretim ve örgün eğitim sınavlarını çevrimiçi yapacak
Aktüel

Anadolu Üniversitesi açıköğretim ve örgün eğitim sınavlarını çevrimiçi yapacak

Yeniakit Publisher
2020-11-18 12:37:02 -
Anadolu Üniversitesi açıköğretim ve örgün eğitim sınavlarını çevrimiçi yapacak

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ), Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri ile örgün eğitim güz yarıyıl dönem sonu sınavlarını çevrimiçi gerçekleştirecek.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavları çevrimiçi yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu, öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi."

Açıklamada, sınav uygulamasına ilişkin detayların daha sonra "anadolu.edu.tr" ve üniversitenin sosyal medya hesaplarından açıklanacağı bildirildi.

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