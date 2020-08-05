Anadolu üniversitesi açık öğretim (aöf) bölümleri
Açıktan üniversite okumak isteyenler için büyük bir fırsat olan Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesinin bölümleri haberin detayında yer alıyor. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte açılan yeni bölümler, sosyal medya destekli bölümler, büyük ilgi görüyor. Peki ama hangi bölümler var? Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları, Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları, İktisat Fakültesi Lisans Programları, İşletme Fakültesi Lisans Programları...
Anadolu üniversitesi açık öğretim (aöf) bölümleri...
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Adalet
- Aşçılık
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Dış Ticaret
- Emlak ve Emlak Yönetimi
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Ev İdaresi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlahiyat (Arapça)
- İlahiyat
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği (Yeni)
- İşletme Yönetimi
- Kültürel Miras ve Turizm
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Sosyal Medya Yöneticiliği (Yeni)
- Spor Yönetimi
- Tarım
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Yaşlı Bakımı
- Yerel Yönetimler
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
- Felsefe
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Sağlık Yönetimi
- Sosyoloji
- Tarih
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi Lisans Programları
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
- İktisat
- Maliye
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
- Uluslararası İlişkiler
İşletme Fakültesi Lisans Programları
- Havacılık Yönetimi
- İşletme (İngilizce)
- İşletme
- Konaklama İşletmeciliği
- Anadolu üniversitesi açık öğretim (aöf) bölümleri