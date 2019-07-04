Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası! Ölü ve yaralılar var Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'ndanAnkara yönüne giden Birsen Zoğlar idaresindeki hafif ticari araç, Rüzgarlar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü. Kazada, sürücüyle araçtaki Fikri Zoğlar ve Nuran Koloğlu yaralandı, Fatma Şanlı olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Şanlı'nın cenazesi ise olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

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