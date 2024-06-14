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Gündem Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası
Gündem

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası

Yeniakit Publisher
2024-06-14 09:27:00 -
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde cip ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Abdülkadir S. idaresindeki 06 YFY 77 plakalı otomobil, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde, önünde seyir halindeki sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü Abdülkadir S, Zalip S, Ayşegül S, Meryem ve Zübeyde S. araç içinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye kaza kırım, sağlık ve polis ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya neden olduğu iddia edilen cipin bulunaması için polis çalışma başlattı.
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