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Aktüel Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi
Aktüel

Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 18:07:00 -
Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tırın devrilmesi neticesinde iki kişinin yaralandığı bildirildi.

İstanbul istikametinde seyreden E.Ö. (65) idaresindeki 67 ABJ 547 plakalı tır, Hendek ilçesinde, tekerleğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçtaki yolcular A.Ö. (57) ve N.Ö. (66), sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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