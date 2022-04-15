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Yerel Anadolu Otoyolu'nda panelvan ile tır çarpıştı
Yerel

Anadolu Otoyolu'nda panelvan ile tır çarpıştı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde panelvan ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 03:30:00 - 2022-04-15 03:51:09
Anadolu Otoyolu'nda panelvan ile tır çarpıştı

Anadolu Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden N.Ç. yönetimindeki panelvan ile T.Y. idaresindeki tır, İzmit kesimi Korutepe Tüneli çıkışında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Panelvanda sıkışan yolcu Berzat Aslan, itfaiye erlerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan sürücü N.Y. ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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