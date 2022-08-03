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Yerel Anadolu Otoyolu’nda ekipleri harekete geçiren kaza
Yerel

Anadolu Otoyolu’nda ekipleri harekete geçiren kaza

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde freninde arıza oluştuğu ve direksiyonu kilitlendiği iddia edilen tır ile panelvan tipi araç çarpıştı. 5 ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 07:33:00 -
Anadolu Otoyolu’nda ekipleri harekete geçiren kaza

Kaza, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesi mevki İstanbul istikametinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen, freninde arıza oluştuğu ve direksiyonu kilitlendiği iddia edilen 41 ABR 269 dorse plakalı tır ile Sabri S. idaresindeki 34 USY 23 plakalı panelvan tipi araç çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine 5 ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansların olay yerine gelmesinin ardından kazada sadece 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulansta tedavi edilirken kazaya karışan tır ve panelvan tipi araç, Adapazarı gişelerindeki polis kontrol noktasına yönlendirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken panelvan tipi aracın sürücüsü Sabri S., “Tırın direksiyonunun kilitlendiğini ve freninin patladığını söylüyor sürücüsü. Onun sol kısmı, benim aracımın sağ tarafına çarptı” ifadelerine yer verdi.

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