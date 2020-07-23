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Yerel

Anadolu Otoyolu'nda dehşet anları! Refüjü aşan tır köprüden düştü

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde İstanbul yönüne seyreden biber yüklü tır refüjü aşarak iki köprü arasından yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan oğlu ölümden döndü.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 08:28:00 -
Anadolu Otoyolu'nda dehşet anları! Refüjü aşan tır köprüden düştü

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde biber yüklü tırın köprüden düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul yönüne seyreden Ramazan Açar idaresindeki 50 DA 356 plakalı biber yüklü tır, Küçük Melen Köprüsü geçişinde refüjü aşarak iki köprü arasından yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola devrildi.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Kazada sürücü ile yanında bulunan oğlu Ahmet Açar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, devrilen tırda bulunan yaralıları araçtan çıkararak Düzce'deki hastaneye kaldırdı.

Kara yolları ekipleri biberleri topladı

Kara yolları ekipleri, devrilen tırın kaldırılması için başlatılan çalışma kapsamında etrafa saçılan biberleri topladı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı ekiplerce bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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