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Yerel Anadolu Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı
Yerel

Anadolu Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-08-17 03:34:00 -
Anadolu Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden B.Ş. idaresindeki cip, Düzce gişeleri yakınlarında S.C. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobildeki Sultan C. ve M.C. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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