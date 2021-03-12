  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Anadolu Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi
Gündem

Anadolu Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Alpağutbey mevkisinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 09:52:00 -
Anadolu Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Alpağutbey mevkisinde 1 minibüs, 2 hafif ticari araç ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, araçlardaki Okan Yarar (35) ile Birsen (21), Niyazi (60) ve Murteza Kaya yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'den örgüte gizli mesaj: Acele etmeyin
Gündem

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'den örgüte gizli mesaj: Acele etmeyin

15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin karşısında mağlup olan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen yeni bir 'Kırık Testi' konuşması yaparak örgü..
Yiğit Bulut’un tweeti heyecanlandırdı! Açıklama yaptı
Gündem

Yiğit Bulut’un tweeti heyecanlandırdı! Açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’un paylaşamı büyük merak uyandırdı. Takipçileri..
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şırınga Özlem deliye dönecek!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şırınga Özlem deliye dönecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Avrupa'ya sefer yapan trenlerimize ilişkin açıklaması şırınga Özlem lakaplı Halk Tv sunu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay