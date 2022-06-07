LGS heyecanını ardından şimdi gözler sonuçlarını açıklanacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı soru ve cevap anahtarıyla tahmini puanlarını hesaplayıp hangi okullara yerleşebileceklerini düşünüyor. Peki, Anadolu Liseleri kaç puanla öğrenci alıyor?

Anadolu Lisesi nedir?

Anadolu lisesi, Türkiye'de eğitim veren bir lise türü. Bu liselerin kuruluş amacı üstün nitelikli öğrenci yetiştirilmesi ve üniversite giriş sınavlarında yüksek başarı gösterilmesi olarak belirlenmiştir. Anadolu liselerinin bazıları 4 yıl, bazıları da hazırlık+4 yıl sistemiyle öğrenci yetiştirmektedirler.

Anadolu Lisesi Taban Puanları 2022: Anadolu lisesi LGS yüzdelik dilimleri

LGS 2022 sonuçları 30 Haziran’da açıklanacak. Sonuçların ardından tercih süreci başlayacak. 2022 yılı lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimlerine ilişkin kılavuz henüz yayımlanmadı. 2021 yılı okul puanları ise şöyle: