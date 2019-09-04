Anadolu Lisesi bu yıl kendi binasında eğitim verecek Eğitim-öğretim faaliyetlerini 1 yıldan bu yana Muzaffer Gürel Ortaokuluna ait hizmet binasında sürdüren Erdek Anadolu Lisesi, 2019-2020 eğitim yılında kendine ait yenilen binada hizmet verecek.

Eğitim-öğretim faaliyetlerini 1 yıldan bu yana Muzaffer Gürel Ortaokuluna ait hizmet binasında sürdüren Erdek Anadolu Lisesi, 2019-2020 eğitim yılında kendine ait yenilen binada hizmet verecek.

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, 1 yıldan bu yana yapım çalışmaları devam eden 18 derslikli Erdek Anadolu Lisesi’nin 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında hizmete gireceğini söyledi. Anadolu Lisesi’nin 1 yıldan bu yana eğitim faaliyetlerini Muzaffer Gürel Ortaokulu binasında sürdürdüğünü hatırlatan Camgö,Anadolu Lisesi’ne 2019-2020 eğitim yılında ilk etapta 68 öğrencinin 9 sınıfa kaydının yaptırılmasının beklendiğini, okuldaki toplam öğrenci sayısının 280 olmasını beklediklerini açıkladı.

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