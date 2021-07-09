Anadolu kulübü harekete geçti! Monaco'nun yıldızı adım adım Süper Lig'e

Ülkemizi yine Avrupa’da temsil etmeye hazırlanan Sivasspor’da kadroyu güçlendirme çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kırmızı- Beyazlılar; iç piyasada Koray Altınay, Sefa Yılmaz gibi kaliteli yerlileri kadrosuna katarken şimdi de orta saha için çalışmalar söz konusu. Takıma seviye atlatacak bir oyuncu almak isteyen yönetim Monaco’lu yıldız Benasser’in peşine düştü.

Geçen sezon da ciddi şekilde gündeme gelen, ancak kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunduğu için transferi gerçekleşmeyen oyuncu bu kez serbest durumda. Sivasspor deneyimli orta sahaya teklifini yaptı. Oyuncu tarafı Yiğidolar’ın önerisine sıcak baktı. Anlaşma kesin gibi. Transferin gerçekleşmesi için ise Yiğidolar oyuncunun tatilinin sona ermesini bekliyor. Benasser’in adı daha önce Süper Lig’de Galatasaray ve Beşiktaş ’la anılmıştı. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın da takıma kazandırmayı çok istediği futbolcunun durumu bu hafta içerisinde netlik kazanacak.

Kaynak: Fanatik