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Ekonomi

Anadolu Isuzu'dan ticari araçlarda geçerli temmuz kampanyası

Şirket, ticari araç sahibi olmak isteyenler için temmuzda cazip fiyat ve ödeme imkanları sunuyor

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:12:45 -
Anadolu Isuzu'dan ticari araçlarda geçerli temmuz kampanyası

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, temmuzda ticari araç sahibi olmak isteyenlere cazip fiyat ve ödeme imkanları sunuyor.

Anadolu Isuzu'nun açıklamasına göre, şirket, temmuzda ticari araç almak isteyen müşterilerine cazip ödeme koşulları sağlıyor.

Kamu bankaları ile yapılan anlaşma kapsamında temmuzda kamyonlar 140 bin liraya 48 aya kadar yüzde 0,49, pick-uplar 100 bin liraya 48 aya kadar yüzde 0,49, midibüsler 300 bin liraya 48 aya kadar yüzde 0,59, otobüsler ise 500 bin liraya 60 aya kadar yüzde 0,59 faiz desteğiyle sunuluyor.

Anadolu Isuzu, özel bankalarla yaptığı anlaşma kapsamında ise sıfır faiz fırsatı sunuyor. Bu kapsamda kamyonlar 130 bin liraya 12 ay, midibüsler ise 130 bin liraya 24 ay sıfır faiz imkanıyla satılıyor.

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