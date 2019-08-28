0553 313 94 23

Anadolu Isuzu, Fransa'da rakiplerinden 3 kat fazla midibüs ve minibüs sattı

Şirket, Avrupa pazarında önemli bir yeri olan Fransa'da son 4 yılda midibüs satış payını yüzde 33'e, minibüs pazar payını da yüzde 41’e yükseltti- Anadolu Isuzu, Fransa'da en yakın rakibine midibüs segmentinde yüzde 257, minibüs segmentinde ise yüzde 272 fark attı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:06
Anadolu Isuzu, Fransa'da rakiplerinden 3 kat fazla midibüs ve minibüs sattı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, Avrupa pazarında önemli bir yeri olan Fransa'da son 4 yılda midibüs satış payını yüzde 33'e, minibüs pazar payını da yüzde 41’e çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, ihracat pazarlarındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, Avrupa pazarında önemli bir yeri olan Fransa pazarında son 4 yılda yüzde 6 olan midibüs satış payını yüzde 33’e, minibüs segmentinde ise pazar payını yüzde 2’den yüzde 41’e yükseltti.

Son 4 yıllık başarılı tabloyu 2019'un ilk 6 ayında da devam ettiren Anadolu Isuzu, 7-10 m arasındaki minibüs ve midibüs segmentlerinde en çok araç satışı yapan marka oldu.

Geçtiğimiz yıl tüm ihracat pazarlarına 962 adet araç satışı gerçekleştiren ve 93 milyon avroluk ciro elde ederek kendi rekorunu kıran Anadolu Isuzu, Fransa pazarındaki satış başarısını 2015 yılından bu yana istikrarlı şekilde devam ettirdi.

Şirket, 2015 yılında Fransa'da yüzde 6 olan midibüs pazar payını sırasıyla 2016'da yüzde 9'a, 2017 yılında yüzde 16'ya, 2018'de ise yüzde 33'e çıkardı.

Anadolu Isuzu, 2019 yılının ilk 6 aylık raporuna göre yine Fransa'da midibüs segmentinin en çok araç satışını gerçekleştiren markası olarak en yakın rakibine yüzde 257 fark attı.

Minibüs segmentinde de Fransa pazarında 2015 yılında yüzde 2'lik paya sahip olan şirket, 2016 yılında yüzde 16'ya, 2017 yılında yüzde 19'a ve 2018 yılında yüzde 41 pazar payına ulaşarak bu segmentin de lideri oldu.

2019 yılı ilk 6 aylık satış rakamlarına göre de Fransa pazarında en çok minibüs satan marka olan Anadolu Isuzu, en yakın rakibine yüzde 272 fark atarak yeni bir rekora imzasını attı.

Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezinde Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Anadolu Isuzu'nun fabrikasında üretilen minibüs ve midibüsler, özellikle Fransa'nın önemli şehirlerinde ve adalarında çok tercih ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:06
  1. Anadolu Isuzu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin’den Kıbrıs’a yüzecekler
    1. Mersin’den Kıbrıs’a yüzecekler
    2. Bursa Tarihi Çarsı’da korkutan yangın
    3. Ağbaba: Kılıçdaroğlu’nu Arapgir’e..
    4. Saray’da sınır güvenliği toplantısı
    5. Hindistan'da Yüksek Mahkeme Keşmir..
    6. Sakarya mahallesinde asfalt..
    7. AK Parti’li Ünal: "Devletimiz bütün..
    8. "Johnson’ın talebi" sterlini düşürdü
    9. Denizli'de eşini bıçaklayan kişi..
    10. İran ve İKDP arasında çatışma: 2 ölü
    11. Aydın CHP’nin kadınları Söke’de..
    12. GÜNCELLEME - Antalya'da meyve bahçesi..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    14. TÜGVA il yönetimden Vali Pehlivan’a..
    15. Sultangazi’de oto tamircisinde yangın..
    16. Peru'da eski zamanlarda kurban..
    17. Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu’ndan 30..
    18. Anıtkaya şehitleri törenle anıldı
    19. MHP’li Avşar’dan 30 Ağustos Zafer..
    20. "Türkiye, öncelikli ortağımız"
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir