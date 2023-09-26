Anadolu Isuzu, Anadolu Efes'in Başarı Yolculuğuna Değer Katmaya Devam Ediyor

Anadolu Efes Spor Kulübü’ne 2014 - 2015 sezonundan bu yana güvenli ve konforlu seyahat olanağı sunan Anadolu Isuzu, kulüp ile yaptığı partnerlik anlaşmasını yeni sezonda da sürdürüyor.

Türk basketbolunun kilometre taşlarından biri olan Anadolu Efes Spor Kulübü ile Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu arasındaki partnerlik anlaşması yenilendi. Anadolu Efes, 2023 - 2024 sezonunda da Anadolu Isuzu'nun Visigo otobüsleri ile güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilecek.

Takım otobüsü Anadolu Efes oyuncuları için özel olarak hazırlandı

Anadolu Isuzu tarafından özel olarak hazırlanan “Anadolu Efes Takım Otobüsü" Sinan Erdem Spor Salonu’nda 26 Eylül 2023 Salı günü düzenlenen bir törenle kulübe teslim edildi. Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ile Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen tören; Anadolu Grubu Yönetim Kurulu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Başantrenör Erdem Can ve Anadolu Efes oyuncularının katılımıyla gerçekleşti.

Partnerlik anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulunan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, şunları söyledi: "Anadolu Isuzu olarak, yaptığımız yenileme anlaşması kapsamında Anadolu Efes basketbol takımının değerli oyuncularının ulaşımlarını en konforlu ve güvenli şartlarda sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Takımımızın kendilerine özel ürettiğimiz Isuzu Visigo model aracımız ile başarıdan başarıya koşacağına yürekten inanıyor, Isuzu ailesi adına tüm sporcularımızı şimdiden kutluyorum."

Elde ettikleri zaferlerde kulübe katkı veren partnerlerin önemli payı olduğunu belirten Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz ise görüşlerini şu sözlerle ifade etti:

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"Kulübümüze inanan, güvenen ve her zaman yanımızda olan partnerlerimizin değerli katkısı sürdürülebilir başarı yolunda bize güç veriyor. 2014-2015 sezonundan bu yana yol arkadaşlığı yaptığımız, kulübümüzün en uzun süreli partnerlerinden biri olan Anadolu Isuzu ile iş birliğimizi yeni sezonda da devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz. Yeni bir sezona büyük hedeflerle başlarken; verdikleri bu kıymetli destek nedeniyle başta Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Isuzu ile birlikte Türk basketbolunu ileri taşımaya devam edeceğiz."