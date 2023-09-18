Anadolu Grubu Bi-Fikir KAP ile Üniversite Öğrencilerine İlham Vermeye Devam Ediyor

Anadolu Grubu’nun, üniversite öğrencilerinin yenilikçi ve yaratıcı fikirlerini hayata geçirme hedefiyle düzenlediği Bi-Fikir KAP’ın (Kariyerini Anadolu Grubu’nda Planla) finali Anadolu Grubu Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Anadolu Grubu çalışanlarına yönelik inovasyon platformu Bi-Fikir kapsamında, üniversite öğrencilerinin projeye dahil edilmesiyle hayata geçirilen Bi-Fikir KAP’ın final etkinliğine; Anadolu Grubu üst yönetimi, üniversite öğrencileri ve mentorlar katıldı. Etkinlikte, yarı finali başarıyla tamamlayarak finale kalan 9 projenin sunumu yapıldı. Biyolojik Renk Pigmenti Üretimi projesini Adel Kalemcilik ile gerçekleştiren Özge Karaçay, Hümeyra Uğurluay ve Şehnaz Can birinci, Hidrojel ile Su Verimliliği projesini Anadolu Efes ve Anadolu Etap ile gerçekleştiren Özge Karaçay ve Yazgı Akman ikinci, Biyoplastik Üretimi projesini Anadolu Etap ve Adel Kalemcilik ile gerçekleştiren Eylül Er ve Sezer Acar ise üçüncü oldu. Organizasyonda birinciye 30 bin, ikinciye 20 bin ve üçüncüye 15 bin TL ödül verildi.

Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Grubun yenilikçi ve girişimci ruhunun en önemli simgelerinden biri olan inovasyon platformu Bi-Fikir’i 5 yıl önce üniversite öğrencilerine açarak çok doğru bir adım attıklarını vurguladı. Zorlu: “Gençler, geleceğin çalışanları, üreticileri ve mucitleri olarak her zaman stratejilerimizin odağında yer alıyor. Bi-Fikir KAP ile üniversite öğrencilerine yenilikçi fikirlerini hayata geçirirken, inovasyona önem veren, teknolojiyi kullanan bir ortamda kariyer fırsatı sunuyoruz. Bu kapsamda, 5 yılda 180 farklı üniversiteden toplam 1074 proje önerisi toplandı. Gelecekte şirketlerimizde önemli pozisyonlarda yer alabilecek gençlerin programımıza katacağı yeniliklerle ürettiğimiz değerin katlanarak artacağına inanıyoruz” diye konuştu.

5 yılda 1074 proje başvurusu geldi

Bi-Fikir KAP ile üniversite öğrencilerinin fikirleri www.kap.bi-fikir.com adresi üzerinden toplandı. Anadolu Grubu şirketlerinin projeler ile ilgili görüşleri alınarak yarı finale yükselen 20 proje arasından seçilen 9 proje önerisi inovasyon kampına katılmaya hak kazandı. Bu ekipler için 8 Mayıs 2023 tarihinden başlamak üzere bir inovasyon kampı uygulandı. Program kapsamında, ilgili projelerin ekip üyelerine, müşteri analizi, fikir hayata geçirme, pazarlama ve prototipleme konularında eğitimler verildi. Seçilen projeler için, ilgili şirketlerden konusunda uzman mentorlar atandı. Bu sürecin ardından 9 ekip, Bi-Fikir KAP finalinde yarışmaya hak kazandı. Finalde gerçekleştirilen sunumlar sonrasında, Anadolu Grubu şirketlerinden jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu en başarılı üç proje belirlendi. Finalde 1. olan proje ekibi 21 Kasım 2023 tarihinde düzenlenecek Anadolu Grubu Bi-Fikir Festivali’nde projelerini paylaşacak, başarılı projeler alanına göre Anadolu Grubu şirketlerinde uygulama fırsatı elde edecek.