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Spor

Anadolu Efes'te sağlık kontrolleri sürüyor

- Lacivert-beyazlı basketbol takımında Dunston, Moerman, Anderson ve Beaubois sağlık kontrolünden geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-15 16:23:38 -
Anadolu Efes'te sağlık kontrolleri sürüyor

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolleri devam ediyor.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bryant Dunston, Adrien Moerman, James Anderson ve Rodrigue Beaubois'nın sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Anadolu Sağlık Merkezi'nde oyuncuların kan tetkiklerinin gerçekleştirildiği ve dahiliye, efor, kulak-burun-boğaz, göz, genel cerrahi, kardiyoloji ile ortopedi muayenelerinin yapıldığı aktarıldı.

Sağlık kontrollerinde oyuncularla ilgili herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmadığı kaydedildi.

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