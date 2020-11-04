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Spor Anadolu Efes'in konuğu Maccabi Playtika
Spor

Anadolu Efes'in konuğu Maccabi Playtika

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın İsrail ekibi ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:18:14 -
Anadolu Efes'in konuğu Maccabi Playtika

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın İsrail'in Maccabi Playtika ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maccabi Playtika ise ligdeki 6 maçının 2'sini kazanırken, 4'ünde mağlup oldu.


- Anadolu Efes'in 692. maçı


Anadolu Efes, Maccabi Playtika karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 692. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 691 müsabakada 390 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 444. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 443 mücadelede 233 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.

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