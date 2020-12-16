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Spor Anadolu Efes'in konuğu AX Armani Exchange Milan
Spor

Anadolu Efes'in konuğu AX Armani Exchange Milan

Lacivert-beyazlı erkek basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 15. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-12-16 09:34:33 -
Anadolu Efes'in konuğu AX Armani Exchange Milan

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon 14 karşılaşmaya çıkarken 7 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşadı.

Bir maçı eksik AX Armani Exchange Milan ise 8 galibiyet aldı, 5 kez mağlup oldu.

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