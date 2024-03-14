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Spor Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampı 2024 kayıtları başladı
Spor

Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampı 2024 kayıtları başladı

Yeniakit Publisher
2024-03-14 13:46:00 -
Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampı 2024 kayıtları başladı

Anadolu Efes Spor Kulübünün basketbol yaz kampı için 2024 yılı kayıtları başladı.

Anadolu Efes Spor Kulübünün basketbol yaz kampı için 2024 yılı kayıtları başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gloria Sports Arena ve Smart Casual Event iş birliği ile 2018 yılından bu yana altyapı antrenörlerinin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen organizasyon, 19-23 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Belek'te bulunan Gloria Sports Arena'da sınırlı kontenjanla düzenlenecek yaz kampı, 10-17 yaşlarındaki çocukların katılımıyla 4 gece 5 gün sürecek.

Çocukların temel seviyede basketbol eğitimi almasını ve pek çok basketbolcu adayının Anadolu Efes altyapı takımlarının kamplarına davet edilmesini sağlayan organizasyon kapsamında her yıl olduğu gibi bu sene de lacivert-beyazlıların alt yaş grupları için oyuncu taramaları olacak.

Yaz kampına gelecek sporcular, temel basketbol eğitiminin yanı sıra yüzme, golf, futbol, masa tenisi gibi farklı spor branşlarıyla ilgili çalışmalara da katılabilecek.
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Türkiye'nin en büyük spor tesisi Gloria Sports Arena'da gerçekleşecek organizasyondan yararlanmak isteyen Anadolu Efes Fan Club üyeleri, yüzde 10 indirimden faydalanabilecek.

Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampı'na dair tüm detaylara 0850 441 16 78 numaralı telefondan veya www.smartcasualevent.com internet adresi üzerinden ulaşım sağlanabilir.

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