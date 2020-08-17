Anadolu Efes sezonu açtı
Lacivert-beyazlı basketbol takımı, 2020-2021 sezonu öncesi ilk antrenmanını yeni tesislerinde yaptı
ANKARA (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki antrenmanın, kulübün yeni tesislerinde yapıldığı belirtildi.
Antrenmanda yeni transfer Erten Gazi'nin de yer aldığı ifade edilirken, lacivert-beyazlı takımın hazırlıklarını bir süre daha İstanbul'da sürdüreceği aktarıldı.