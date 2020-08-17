  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Anadolu Efes sezonu açtı

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, 2020-2021 sezonu öncesi ilk antrenmanını yeni tesislerinde yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 21:19:33 -
Anadolu Efes sezonu açtı

ANKARA (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki antrenmanın, kulübün yeni tesislerinde yapıldığı belirtildi.

Antrenmanda yeni transfer Erten Gazi'nin de yer aldığı ifade edilirken, lacivert-beyazlı takımın hazırlıklarını bir süre daha İstanbul'da sürdüreceği aktarıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail Bahreyn ve Umman ile de normalleşme bekliyor
Dünya

İsrail Bahreyn ve Umman ile de normalleşme bekliyor

İsrail İstihbarat Bakanı, BAE’den sonra Bahreyn ve Umman ile de nomralleşme beklediğini açıkladı.
Yunanistan'da şiddetli deprem
Dünya

Yunanistan'da şiddetli deprem

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Hulusi Akar’ın Libya ziyaretinde dikkat çeken detay! Katar da katıldı
Gündem

Hulusi Akar’ın Libya ziyaretinde dikkat çeken detay! Katar da katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da resmi temaslarda bulunmak Trablus'a geldi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı