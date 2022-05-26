Anadolu Efes - Galatasaray Nef play-off yarı final maçı ne zaman saat kaçta?
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor. ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin ilk maçı oynanacak. Anadolu Efes - Galatasaray Nef Play-Off Yarı Final maçının biletleri satışa çıkarken, Anadolu Efes - Galatasaray Nef Play-Off Yarı Final maçı ne zaman saat kaçta? sorusu da basketbol hayraları tarafından merak ediliyor.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin ilk maçı yarın oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Anadolu Efes - Galatasaray Nef maç programı
TFF'nin yayımladığı Anadolu Efes - Galatasaray Nef maç programı
İlk maç: 27 Mayıs Cuma 20.30
İkinci maç: 29 Mayıs Pazar 19.00
Üçüncü maç: 31 Mayıs Salı 20.30
Dördüncü maç: 2 Haziran Perşembe
Beşinci maç: 4 Haziran Cumartesi
Normal sezonu 2. sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırdı. Ligde 3. sırada yer alarak play-off oynama hakkı elde eden Galatasaray Nef ise başantrenör Andreas Pistiolis yönetiminde çeyrek finalde de başarılı performansını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ne üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.
Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç, yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 29 Mayıs Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı biletleri ne kadar?
Galatasaray Nef’in, Basketbol Süper ligi Play-Off yarı Final karşılaşmasında Anadolu Efes ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor.
Mücadele Sinan Erdem Spor Salonu’nda 31 Mayıs Salı günü saat 20.30'da başlayacak. İşte Anadolu Efes - Galatasaray Nef maçı bilet fiyatları:
COURT SIDE 1 Fiyat: ₺750,00
COURT SIDE 2 Fiyat: ₺375,00
COURT SIDE 3 Fiyat: ₺225,00
SAHA İÇİ 1 Fiyat: ₺150,00
SAHA İÇİ 2 Fiyat: ₺125,00
TRİBÜN 1 Fiyat: ₺75,00
TRİBÜN 2 Fiyat: ₺50,00
TRİBÜN 3 Fiyat: ₺35,00
TRİBÜN 4 Fiyat: ₺25,00