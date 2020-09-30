Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 687. maçında

İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu ilk hafta mücadelesinde yarın Rusya temsilcisi Zenit'i konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 687. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 686 karşılaşmanın 388'ini kazandı, 298'inden ise mağlup ayrıldı.

Türk temsilcisi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 438 maçta ise 231 galibiyet, 207 mağlubiyet yaşadı.





- 686 maçın dağılımı





Anadolu Efes'in 1979-1980 sezonunda başlayan Avrupa kupaları maratonunun bilançosu şöyle:





Organizasyon Maç Galibiyet Mağlubiyet Kupa 1 601 336 265 Kupa 2 33 19 14 Kupa 3 52 33 19 Toplam 686 388 298







Kupa 1: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Suprolig, Avrupa Ligi

Kupa 2: Avrupa Kupa Galipleri Kupası, Avrupa Kulüpler Kupası, Avrupa Kupası, Saporta Kupası

Kupa 3: Koraç Kupası





- Avrupa kupalarındaki başarıları





Anadolu Efes, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 2 kez ikincilikle yetindi. Üç defa Dörtlü Final'de yer alan Anadolu Efes, 2 kez ise üçüncü oldu.

Türk temsilcisi, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı müzesine götürdü. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Anadolu Efes, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan ekibi Aris'e 50-48 yenilerek ikinci oldu.

Lacivert-beyazlılar, ayrıca 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.

Anadolu Efes, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.

Türk temsilcisi, 2018-2019'da ise THY Avrupa Ligi'nde ikinci oldu. Dörtlü Final'in ilk gününde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden lacivert-beyazlılar, finalde ise Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.





- Avrupa'da kilometre taşları





Anadolu Efes, Avrupa kupalarında ilk maçına 1979-1980 sezonunda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv deplasmanında çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da 100. maçında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb, 200. karşılaşmasında İspanya'nın Caja San Fernando, 300. müsabakasında Almanya'nın Alba Berlin, 400. maçında İtalya'nın Armani Jeans Milano, 500. sınavında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ve 600. randevusunda ise Litvanya'nın Zalgiris takımıyla mücadele etti.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında kilometre taşı maçları şöyle:





Maç Sezon Yer Tarih Kupa A Takımı B Takımı Sonuç 1 1979-1980 Tel Aviv 11.10.1979 Kupa 1 - 1. Tur Maccabi Tel Aviv Efes Pilsen 100-53 100 1993-1994 Zagreb 17.02.1994 Kupa 1 - Yarı Final Turu Cibona Zagreb Efes Pilsen 72-57 200 1999-2000 Sevilla 23.09.1999 Kupa 1 - Eleme Turu Caja San Fernando Efes Pilsen 62-43 300 2003-2004 Berlin 04.02.2004 Kupa 1 - 1. Tur Alba Berlin Efes Pilsen 77-61 400 2008-2009 İstanbul 10.12.2008 Kupa 1 - 1. Tur Efes Pilsen Armani Jeans Milano 74-67 500 2013-2014 İstanbul 14.03.2014 Kupa 1 - Top 16 Anadolu Efes Panathinaikos 60-65

600 2017-2018 Kaunas 23.11.2017 Kupa 1 - 1. Tur Zalgiris Anadolu Efes 91-83





- En farklı galibiyetler





Avrupa kupalarında 686 karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, en farklı galibiyetini 1989-1990 sezonunda Koraç Kupası birinci ön eleme turunda Avusturya'nın Win Wat Wieden takımına karşı aldı.

Sahadan 111-47 galip ayrılan lacivert-beyazlılar, rakibini 64 sayı fark ile mağlup etmeyi başardı.

Türk temsilcisinin Avrupa arenasında en farklı galibiyetleri şöyle:



