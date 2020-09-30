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Spor Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 687. maçında
Spor

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 687. maçında

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın Zenit ile karşılaşacak lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 686 maçın 388'ini kazandı, 298'inden ise mağlup ayrıldı - Anadolu Efes, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde bir şampiyonluk yaşadı, iki kez ise ikincilikle yetindi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:16:18 -
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 687. maçında

İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu ilk hafta mücadelesinde yarın Rusya temsilcisi Zenit'i konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 687. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 686 karşılaşmanın 388'ini kazandı, 298'inden ise mağlup ayrıldı.

Türk temsilcisi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 438 maçta ise 231 galibiyet, 207 mağlubiyet yaşadı.


- 686 maçın dağılımı


Anadolu Efes'in 1979-1980 sezonunda başlayan Avrupa kupaları maratonunun bilançosu şöyle:


OrganizasyonMaçGalibiyetMağlubiyet
Kupa 1601 336 265
Kupa 2 33 19 14
Kupa 3 52 33 19
Toplam686 388 298


Kupa 1: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Suprolig, Avrupa Ligi

Kupa 2: Avrupa Kupa Galipleri Kupası, Avrupa Kulüpler Kupası, Avrupa Kupası, Saporta Kupası

Kupa 3: Koraç Kupası


- Avrupa kupalarındaki başarıları


Anadolu Efes, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında 2 kez ikincilikle yetindi. Üç defa Dörtlü Final'de yer alan Anadolu Efes, 2 kez ise üçüncü oldu.

Türk temsilcisi, 1995-1996 sezonunda Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı müzesine götürdü. Takım sporlarında Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk ekibi unvanını alan Anadolu Efes, finalin ilk maçında İstanbul'da 76-68 yendiği İtalya'nın Stefanel Milano takımına rövanşta 77-70 yenilmesine rağmen, sayı averajıyla şampiyonluğa ulaştı.

Anadolu Efes, 1992-1993 sezonunda Avrupa Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar, İtalya'nın Torino kentindeki final maçında Yunanistan ekibi Aris'e 50-48 yenilerek ikinci oldu.

Lacivert-beyazlılar, ayrıca 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Yunanistan'ın Selanik kentindeki Dörtlü Final'in ilk günü ev sahibi ülke temsilcisi Panathinaikos'a 81-71 kaybeden Anadolu Efes, üçüncülük maçında İspanya'nın Barcelona takımını 75-69 yendi.

Anadolu Efes, 2000-2001 sezonunda da bu kez Suprolig'de Dörtlü Final oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'teki organizasyonda ilk gün Panathinakos'a 74-66 yenilen lacivert-beyazlılar, daha sonra Rusya'nın CSKA Moskova takımını 91-85 yenerek, bir kez daha üçüncülüğü elde etti.

Türk temsilcisi, 2018-2019'da ise THY Avrupa Ligi'nde ikinci oldu. Dörtlü Final'in ilk gününde Fenerbahçe Beko'yu 92-73 mağlup eden lacivert-beyazlılar, finalde ise Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetindi.


- Avrupa'da kilometre taşları


Anadolu Efes, Avrupa kupalarında ilk maçına 1979-1980 sezonunda İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv deplasmanında çıktı.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da 100. maçında Hırvatistan'ın Cibona Zagreb, 200. karşılaşmasında İspanya'nın Caja San Fernando, 300. müsabakasında Almanya'nın Alba Berlin, 400. maçında İtalya'nın Armani Jeans Milano, 500. sınavında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ve 600. randevusunda ise Litvanya'nın Zalgiris takımıyla mücadele etti.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında kilometre taşı maçları şöyle:


Maç Sezon Yer Tarih Kupa A Takımı B TakımıSonuç
11979-1980Tel Aviv11.10.1979Kupa 1 - 1. TurMaccabi Tel AvivEfes Pilsen100-53
1001993-1994Zagreb17.02.1994Kupa 1 - Yarı Final TuruCibona ZagrebEfes Pilsen72-57
2001999-2000Sevilla23.09.1999Kupa 1 - Eleme TuruCaja San FernandoEfes Pilsen62-43
3002003-2004Berlin04.02.2004Kupa 1 - 1. TurAlba BerlinEfes Pilsen77-61
4002008-2009İstanbul10.12.2008Kupa 1 - 1. TurEfes PilsenArmani Jeans Milano74-67
5002013-2014İstanbul14.03.2014Kupa 1 - Top 16Anadolu EfesPanathinaikos60-65
6002017-2018Kaunas23.11.2017Kupa 1 - 1. TurZalgirisAnadolu Efes 91-83


- En farklı galibiyetler


Avrupa kupalarında 686 karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, en farklı galibiyetini 1989-1990 sezonunda Koraç Kupası birinci ön eleme turunda Avusturya'nın Win Wat Wieden takımına karşı aldı.

Sahadan 111-47 galip ayrılan lacivert-beyazlılar, rakibini 64 sayı fark ile mağlup etmeyi başardı.

Türk temsilcisinin Avrupa arenasında en farklı galibiyetleri şöyle:


Sezon Yer Tarih Kupa A Takımı B TakımıSonuç
1989-1990İstanbul04.10.1989Kupa 3 - 1. Ön Eleme TuruEfes PilsenWin Wat Wieden111-47
1988-1989İstanbul19.10.1988Kupa 3 - 1. Ön Eleme TuruEfes PilsenRegenerin101-49
2004-2005Atina09.12.2004Kupa 1 - 1. TurOlympiakosEfes Pilsen59-110

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