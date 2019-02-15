0553 313 94 23

Anadolu arı ırkı, Çorum'da "damızlık" olarak üretilecek

Dünyadaki ana arı ırkları arasında bulunan Anadolu arısı, Tarım ve Orman Bakanlığından ilk kez alınan yetki belgesiyle Çorum'da damızlık olarak yetiştirilecek- Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı:- "Yapacağımız damızlık üretimle Anadolu arı ırkını koruma altına almış olacağız"

15 Şubat 2019 Cuma 16:23
Anadolu arı ırkı, Çorum'da "damızlık" olarak üretilecek

ÇORUM (AA) - Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan "Damızlık Ana Arı Üretim İzni" belgesiyle dünyadaki ana ırklar arasında bulunan "Anadolu arısı"nın damızlık üretimini gerçekleştirecek.

Yaklaşık 7 yıl süren çalışmanın ardından alınan izin belgesi sayesinde yapılacak damızlık üretimle Anadolu arı ırkının yok olma tehlikesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Damızlık Arı Üretim İzin Belgesi'ni, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı'ya teslim etti.

Sarı, gazetecilere, Anadolu arı ırkının damızlık yetiştirilmesi konusunda Türkiye'deki ilk yetki belgesini Çorum Arı Yetiştiricileri Birliğinin almaya hak kazandığını söyledi.

Çorum'un Anadolu arı ırkı açısından önemli bir bölge olduğuna işaret eden Sarı, üretilecek damızlık arıların Türkiye'nin farklı bölgelerinde bal üretiminde kullanılacağını vurguladı.

Birlik Başkanı Saygı da dünyada Kafkas, İtalyan, Karniyol ve Anadolu olmak üzere 4 ana arı ırkının bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de Anadolu ve Kafkas arı ırklarının bulunduğunu dile getiren Saygı, Çorum'un Anadolu arı ırkının gen merkezi olduğuna dikkati çekti.

Hititlerden kalan 4 bin yıllık tabletlerde dahi bölgedeki arı mevcudiyetinden bahsedildiğinin görüldüğünü dile getiren Saygı, şunları kaydetti:

"Çorum Arıcılar Birliği olarak 2012 yılında başladığımız çalışmalar neticesinde Damızlık Ana Arı Üretim İzin Belgesi almaya hak kazandık. Bu belge, dünya arıcılık sektörüne katkı sağlayacak. Anadolu arısı, meşhur bir arı ırkıdır. Bu üretim yetki belgemize dayanarak yapacağımız üretimle yalnızca Çorum'dakiler değil, Anadolu'nun tamamındaki arıcılarımızın damızlık arı ihtiyacını karşılayacağız. Bu belgenin en önemli kazancı ise Anadolu arısının geleceğinin garanti altına alınmış olması. Yapacağımız damızlık üretimle Anadolu arı ırkını koruma altına almış olacağız."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:23
  1. Anadolu Arısı
  2. Çorum
  3. Çorum Damızlık Arı Yetiştiricileri Birliği
  4. Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti ilçe başkanı istifa etti
    1. İYİ Parti ilçe başkanı istifa etti
    2. New York borsası yükselişle açıldı
    3. BM'den Arakanlı Müslümanlar için..
    4. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    5. Soylu: 'Yürütmeyiz' dedik beton..
    6. AK Parti'nin Bursa mitingi
    7. Ankara'dan sonra bir ile daha metrobüs..
    8. Liseli genç okulda kalp krizi geçirdi
    9. Bakan Kurum’un Van temasları
    10. Avcılar’da iş yeri yangını
    11. Ceza Muhakemeleri Kanun Teklifi..
    12. Ordu’da bodrum katında kaçak içki..
    13. Kerkük’te Ozan Arif’in gıyabında..
    14. Ambulans helikopter organ yetmezliği..
    15. Bafra çocuk tiyatrosu ve sergi..
    16. Gaziantep ile Japonya arasında sağlık..
    17. Madagaskar’da kızamıktan 922 ölüm
    18. İkamette çıkan yangın korkuttu
    19. Adıyaman'da okuldaki cıva zehirlenmesi..
    20. Şanlıurfa’da 2 kişiyi öldüren zanlı..
    21. Sağlık Bakanı Koca: “Belediyelerin..
    22. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    23. İHH gönüllülerine hediye dağıttı
    24. Bakan Çavuşoğlu:"Dövizdeki..
    25. Engin Altan Düzyatan Diriliş..
    26. Erenler Güreş Kulübü, Türkiye..
    27. Yargı alanında düzenlemeler içeren..
    28. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    29. Sakarya’da tarihi çeşmeler yenileniyor
    30. Jimnastik ve masa tenisi kafilesi..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!