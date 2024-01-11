Anadolu Ajansı'nın kaldığı otel S-300'lerin hedefi oldu

Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saat 22.30 sıralarında Harkiv'in Kiev ilçesine S-300 füzeleriyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırıda 30'dan fazla sivilin bulunduğu bir otelin vurulduğuna dikkati çeken Sinegubov, olayda 11 kişinin yaralandığını ifade etti.

Sinegubov, yaralananlar arasında otelde kalan Türk yayın kuruluşu muhabirlerinin de bulunduğunu kaydetti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde görev başında olan AA muhabiri Davit Kachkachişvili ile foto muhabiri Özge Elif Kızıl, tahrip olan ve bir anda alevlerin sardığı otelden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarmıştı.

Muhabir Kachkachişvili'nin ellerinde hafif kesikler oluşmuştu.

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Sağlık durumu iyi olan AA personeli, kontroller için ambulansla hastaneye sevk edilmişti.

Saldırıda ekibin kullandığı araç da otelin yakınındaki diğer birçok araç gibi zarar görerek kullanılmaz hale gelmişti.