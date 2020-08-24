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Aktüel Anadolu Ajansından kurum çalışanlarına drone eğitimi
Aktüel

Anadolu Ajansından kurum çalışanlarına drone eğitimi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:06:45 -
Anadolu Ajansından kurum çalışanlarına drone eğitimi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA), drone teknolojisini en üst seviyede kullanmak amacıyla kurum çalışanlarına eğitim veriyor.

İstanbul'da bugün başlayan eğitimler kapsamında, 27 Ağustos'a kadar 20 ajans çalışanına drone eğitimi verilecek.

Kurum çalışanları, ilk üç gün uzmanlardan teorik eğitim aldıktan sonra simülasyon üzerinde, son gün ise açık arazide drone kullanarak pratik eğimlerini tamamlayacak.

Eğitimlerin sonunda kursa katılan kurum personeline İHA-1 drone ehliyeti verilecek.

Eğitim sayesinde gelişen teknolojilerin görüntülü haber çekimlerinde kullanılmaya başlanmasıyla AA çalışanlarına yeni bir bakış açısı kazandırılması ve "drone"lardan daha çok yararlanarak personel kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

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