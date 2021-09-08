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Eğitim Ana sınıfında bir kişi korona olursa tüm sınıf karantinaya mı alınacak?
Eğitim

Ana sınıfında bir kişi korona olursa tüm sınıf karantinaya mı alınacak?

Ana sınıflarında korona vakası tespit edilirse ne olacak? Koronavirüs salgınına karşı alının tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitim başladı. Aileler ise sınıflarda pozitif vakaların çıkması durumunda nasıl bir yol haritası izleneceğini araştırıyor. Peki, ana sınıfında bir kişi hasta olduğunda herkes karantinaya alınacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-09-08 18:11:00 -
Ana sınıfında bir kişi korona olursa tüm sınıf karantinaya mı alınacak?

Yüz yüze eğitim 6 Eylül 2021’de başladı. Okulların açılmasıyla aileler, pozitif vaka çıkması halinde izlenecek yolu araştırmaya başladı. Peki, sınıfta bir kişi pozitif çıkarsa ne yapılacak?

Ana sınıfında bir kişi korona olursa tüm sınıf karantinaya mı alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi” geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Rehberde yer alan bilgiler eşliğinde velilerden gelen sorular cevaplandırıldı.

Pek çok veli “Ana sınıfında okuyan bir öğrencimizde Kovid-19 pozitif vaka saptandı. Ne yapmalıyız?” sorusunu yöneltti.

Bakanlığın konu hakkında verdiği cevap ise “Ana sınıfındaki tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edilmesi için tek pozitif vaka yeterlidir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır” oldu.

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