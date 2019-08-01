Ana hatları belli oldu! İşte sistem revizyonunda yapılacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yeni hükûmet sisteminin aksayan yönlerinin tespit edilmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında yapılan çalışmaların ana hatları belli olmaya başladı.

Oktay’ın başkanlığında dün, hukukçular ve bazı parti yöneticilerinin de katıldığı bir toplantı daha yapıldı. Edinilen bilgilere göre toplantıda, sistemin aksayan yönleri başlıklar hâlinde sıralandı ve bu konuda atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Yapılan çalışmalara ilişkin raporun bayramdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağı belirtilirken, özellikle Meclis ile hükûmet arasındaki koordinasyon probleminin giderilmesi için farklı öneriler tartışmaya açıldı. Bu kapsamda, Meclis-hükûmet ve parti arasında koordinasyonu sağlayacak bir mekanizma oluşturulması ve bu mekanizmayı işletecek bir koordinatör atanması gündeme geldi. Koordinatörün bir parti yöneticisi olması üzerinde duruluyor.

Yardımcılar daha etkin olacak

Hükûmet sisteminde yapılacak revizyonda, Meclis’in etkinliğinin artırılması, herhangi bir yasal düzenleme hazırlığı sırasında milletvekillerinin görüşünün alınması, bakan yardımcılarının yetkilerini tam olarak kullanarak daha fazla inisiyatif alması gibi öneriler de masaya yatırılan konular arasında bulunuyor. Özellikle bakan yardımcılarının karar alma konusunda çekingen davrandıklarına dikkat çeken AK Parti kaynakları “Bir konu olduğunda, bakan yardımcıları ya imza atmaya çekiniyor veya bakana danışmadan adım atmak istemiyor. Hâlbuki, yetkisi var. Yapması gereken inisiyatif kullanmak. Stratejik olmayan konularda yetkilerini tam olarak kullanmaları gerekiyor. Birden fazla bakan yardımcısı olduğu için belki aralarında koordinasyonu sağlayacak bir mekanizma da kurulacak” dedi.

Yasalara ‘siyasi’ dokunuş

AK Parti kurmayları, özellikle bürokrasi tarafından hazırlanan kanun teklifi veya diğer düzenlemeler konusunda milletvekillerinin dışarıda tutulmasından kaynaklanan sıkıntılar olduğunu belirterek “Bunun son örneğini Askerlik Kanunu’nda yaşadık. Yasa teklifi hazırlandı, Meclis’e sunuldu. Kendi içimizde tam olarak değerlendirme yapılamadı. Milletvekili arkadaşlar da haklı olarak bazı yerlerine itiraz ettiler ve görüşmelerini ertelemek zorunda kaldık. Hâlbuki, kanuni değişiklikler Meclis’e gelmeden önce ilgili bütün milletvekillerinin görüşleri alınsa siyasi dokunuşlar yapılsa bu tip sıkıntılar olmayacak” görüşünü dile getirdi.

Bu konuda ilk adımın geçtiğimiz günlerde atıldığını hatırlatan AK Parti kaynakları “Okul servislerindeki sensör zorunluluğunu bir yıl erteleyen düzenlemeyi ilgili bakanlıklar ve parti yönetiminin katıldığı toplantılarda tartışarak kararlaştırdık. Bürokrasi bazı şeyleri hazırlayıp getiriyor ama siyasi açıdan ne getirir ne götürür bunu hesap edemiyor. Bundan sonra atılacak adımların siyasi sonuçlarını da dikkate alacak şekilde değerlendirme yapılacak. Sonuçta, sokakta vatandaşla veya yapılacak bir düzenlemenin doğrudan muhatabı siyasetçiler oluyor” değerlendirmesini yaptı.

Fuat Oktay’ın başkanlığındaki toplantılarda Cumhurbaşkanı’nın kararname yetkisi konusunda da değerlendirmeler yapıldı. Bazı düzenlemelerin kararname konusu olmasına rağmen, bakanlıklar tarafından Meclis’ten kanun olarak çıkarmak istediklerine dikkat çekilen toplantılarda “Yeni sistemde, kanun mevzuu olmayan düzenlemeler için Cumhurbaşkanı’nın kararname yayımlama salahiyeti var. Bunun daha etkin kullanılması gerekiyor. Bazı bakanlıkların bürokrasisi, en küçük bir düzenlemeyi bile Meclis’ten geçirmek istiyorlar. Hâlbuki belki bir yönetmelikle, belki de Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle halledilecek bir konu. Hâl böyle olunca bizim de eleştirdiğimiz torba kanun usulüne başvurmak mecburiyetinde kalıyoruz. Kararname ile çözülecek konular varsa bunlar kanun konusu yapılmamalı” görüşü dile getirildi. (Türkiye Gazetesi)