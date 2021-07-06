AN-26 tipi uçağın özellikleri neler? AN-26 tipi uçağı hangi ülke üretti?

Antonov An-26 (Nato rapor adı: Curl) çift motorlu hafif turboprop nakliye uçağıdır ve Antonov An-24'den geliştirilmekle birlikte askeri kullanıma özgüdür. İlk olarak 1969'da görülmüştür, geniş kargo rampası ile birlikte arka gövdede değişiklikler olmuştur. Bununla birlikte An-26 Çin'de Xian Uçak Fabrikası tarafından lisanslı olarak Y-14 adından üretilmektedir, ismi Y-7 serisi olarak değiştirilmiştir.

AN-26 tipi uçağı teknik özellikleri

Dizayn ve geliştirme

An-26 "Curl-A" : Çift motorlu taktik ulaştırma uçağıdır.

1981'de, An-26B tanıtılmıştır. Makara takımları ile donatılıp kabin duvarlarının sallanması engellenmiştir. Bununla birlikte daha güçlü iki ZMDB Progress(Ivchyenko)Al-24VT turboprop motorile donatılmıştır.

An-26BRL : Buz arama uçağıdır.

An-26L : Havaalanı kalibrasyon uçağıdır.

An-26M : Hava ambülansı uçağıdır.

An-26P : Yangın söndürme uçağıdır.

An-26RTR "Curl-B" : Elektronik istihbarat, muharebe elektronik istihbaratı, elektronik harp uçağıdır.

An-26ST : Doğu Almanya Hava Kuvvetleri için özel görev uçağıdır.

Y-7H : Askeri nakliye versiyonudur. Çin üretimidir.

Y-7-500 : Sivil yük versiyonudur. Çin üretimidir.

Genel Özellikler

Veriler Jane's All The World's Aircraft 1988-89 çalışmasından alınmıştır.

Mürettebat: 4 (2 pilot, 1 radyo operatörü/mühendis, seyrüseferci)

Kapasite: 40 yolcu

En son yük toplamı: 5,500 kg (12,000 lb)

Uzunluk: 23.8 m (78 ft 1 in)

Kanat açıklığı: 29.2 m (95 ft 9½ in)

Yükseklik: 8.32 m (27 ft 3½ in)

Kanat yüzeyi: 74.98 m² (ft²)

Boş ağırlık: 15,020 kg (33,110 lb)

Faydalı yük toplamı: 4,500 kg (9,900 lb)

Maksimum kalkış ağırlığı: 24,000 kg (53,000 lb)

Enerji kaynağı: 2× Progress AI-24VT turboprop.

Performans

Seyir hızı: 440 km/h

Menzil: 2,550 km

İrtifa: 7500 m (17,000 ft)