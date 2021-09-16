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Spor

Amsterdam öncesi sürpriz karar!

Devler ligine Dortmund karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle başlayan Beşiktaş'ta enteresan bir karar alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 17:41:00 -
Amsterdam öncesi sürpriz karar!

Devler ligine Dortmund karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle başlayan Beşiktaş'ta enteresan bir karar alındı. 

Devler Ligi'ne evinde Dortmund yenilgisiyle başlamasına rağmen mücadeleci futbolu ile umut veren Beşiktaş, grupta kritik bir öneme sahip Ajax maçı için 2 gün önce Amsterdam'a gitme kararı aldı.

Buna göre siyah beyazlı kafile 26 Eylül Pazar akşamı antrenman yaptıktan sonra özel uçakla Hollanda'ya uçacak.

Beşiktaş 28 Eylül'deki maç sonrası da sabaha karşı İstanbul'a inecek.

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