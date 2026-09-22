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Spor Ampute Milli Takım'ın golcüsü Barış Telli: 'O kupayı alıp ülke olarak sevinmek istiyoruz'
Spor

Ampute Milli Takım'ın golcüsü Barış Telli: 'O kupayı alıp ülke olarak sevinmek istiyoruz'

Yeniakit Publisher
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Ampute Milli Takım'ın golcüsü Barış Telli: 'O kupayı alıp ülke olarak sevinmek istiyoruz'

Ampute Milli Takım golcüsü Barış Telli, 2026 Dünya Kupası hedefini DHA'ya anlattı; milliler 13-22 Kasım'daki Meksika turnuvasına Erciyes'te hazırlandı.

Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı'nın golcüsü Barış Telli, Meksika'nın San Juan de los Lagos'ta 13-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesi kamp çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Zirveyi korumanın önemini vurgulayan Telli, "Önemli olan zaten orada milli takımımızı hem başarıyla temsil etmek ve tabi bu emeklerimizin sonucu olarak da o kupayı alıp, ülke olarak sevinmek istiyoruz" dedi.

Milliler, turnuva hazırlığını Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, teknik direktör İsmail Temiz yönetiminde sürdürdü. 'Ampute Messi' olarak bilinen Telli, "Öncelikle Dünya Kupası bizi heyecanlandırıyor. Şu an hazırlık kampımız tüm hızıyla devam ediyor" diyerek zorlu sürece rağmen hocalarının teknik, taktik ve antrenman metotlarıyla iyi bir ekiple turnuvaya hazırlandıklarını söyledi.

Telli: 2007'den itibaren hep ilk üçtedir

Ampute futbolda dünyaya meydan okuyan bir milli takımları olduğunu belirten Telli, geçmiş başarıları sıraladı. "2007'den itibaren hep ilk üçtedir. Son dünya şampiyonası ve Avrupa şampiyonası da yine bizim ampute futbol milli takımımıza ait." Golcü futbolcu, son dünya şampiyonu olarak Meksika'da düzenlenecek kupa heyecanını hep birlikte yaşamak istediklerini kaydetti.

Milli formayı bayrak yarışına benzeten Telli, yorucu geçen kampta gençlerle tecrübeli oyuncuların bir arada olmasının heyecan verdiğini anlattı. "Bu bir bayrak. Gençler alttan gümbür gümbür geliyor. Onlar hem ligde tecrübe kazanıyorlar" diyen milli golcü, hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonası'na katılıp daha iyi yerler için mücadele edeceklerini söyledi.

Telli: Belki füze atamıyoruz ama kalelerine golleri atıyoruz

Geçtiğimiz yıllarda özellikle Filistin olaylarından dolayı İsrail ile maçlarının denk geldiğini ve maçın "çok farklı" bittiğini hatırlatan Telli, İsrail'in zulmünün, insani değerlere aykırı hareketlerinin ve çocukları katletmesinin herkeste olduğu gibi kendi içinde de büyük bir sorun olduğunu söyledi. Milli futbolcu, "İsrail'le oynadığımızda hiçbir zaman acımıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla golleri atıyoruz. Belki füze atamıyoruz ama kalelerine golleri atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Telli, sözlerini "İnsani değerleri bilmeyen, zulüm eden bir ülke, dünya buna göz yumsa da bizler göz yummuyoruz" değerlendirmesiyle tamamladı.

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