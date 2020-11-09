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Spor Ampute Milli Futbol Takımı'nın hedefi Avrupa Şampiyonluğu
Spor

Ampute Milli Futbol Takımı'nın hedefi Avrupa Şampiyonluğu

Teknik Direktör Osman Çakmak: "2021'te tek hedef şampiyonluk. Moral ve motivasyonumuz üst düzeyde. Büyük bir yol kazası yaşamazsak şampiyonada başarı elde edeceğiz" - "Ben de sahanın içinden geldim. Herkes birbiriyle yardımlaşıyor. Burada bir aile ortamı var. Bu da sahada başarıyı getiriyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:04:20 -
Ampute Milli Futbol Takımı'nın hedefi Avrupa Şampiyonluğu

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Avrupa şampiyonu olarak 2017'deki başarıyı tekrarlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Çakmak, milli takımın kamp yaptığı Antalya'nın Kemer ilçesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelendiğini hatırlattı.

Salgını fırsata çevirerek dijital ortamda futbolcularla bağlantılar yaptıklarına değinen Çakmak, antrenman programları hazırladıklarını belirtti.

Evleri adeta futbol sahalarına çevirdiklerini anlatan Çakmak, denge ve teknik çalışmalar yaptıklarını, aynı zamanda oyuncularını mental olarak hazır tuttuklarını söyledi.


- "Dünyada ampute futbol Türkiye'den sorulacak' parolasıyla çalışıyoruz"


Osman Çakmak, futbolcularının da çalışmaları sayesinde kampa hazır şekilde geldiğini belirterek, "Dünyada ampute futbol Türkiye'den sorulacak' parolasıyla çalışıyoruz. 2021'te tek hedef şampiyonluk. Moral ve motivasyonumuz üst düzeyde. Büyük bir yol kazası yaşamazsak şampiyonada başarı elde edeceğiz. 2017'de 45 bin kişi önünde namağlup şampiyon olmuştuk. O şampiyonluk dünyada ses getirmişti. Şampiyonluğu tekrarlamak için canla başla çalışacağız." ifadesini kullandı.


- Yardımlaşma, başarıyı getiriyor


Birbirlerini çok iyi tanıyan oyuncu grubuna sahip olmalarının en büyük avantajları olduğunu vurgulayan Çakmak, şunları kaydetti:

"Ben de sahanın içinden geldim. Herkes birbiriyle yardımlaşıyor. Burada bir aile ortamı var. Bu da sahada başarıyı getiriyor. Türkiye'de ampute futbola ilgi her geçen gün artıyor. Türkiye'de 12 milyon engelli var. Bunun 3 milyonu ortopedik engelli. Biz de o engellilere ulaşmak için her yıl farklı illerde organizasyonlar düzenliyoruz. O illerde tanıştığımız engelli arkadaşlarımızı spora yönlendiriyoruz. Her sporda olduğu gibi sponsorluğun önemi burada ortaya çıkıyor. Devletimiz bize oldukça destek veriyor ama sponsorluk da çok önemli. Büyük bir firma 'Ben ampute futbolun ana sponsoruyum' demeli. İyi bir sponsorlukla kulüplere daha fazla destek verebiliriz ve Türkiye'deki 3 milyon engelli kardeşimizin hepsine ulaşabiliriz."


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