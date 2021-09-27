Ampute Milli Futbol Takımı'na verilen ödül açıklandı! Başarısız bir hocanın tazminatı bile etmiyor

Ampute Futbol Millî Takımımız, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmış ve üst üste ikinci kez şampiyonluğunu ilan etmişti.

Millilere 1.5 milyon lira ödül

Türkiye'de coşku ile karşılanan ve Türk milletinin göğsünü kabartan millilerimize Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şampiyonluk nedeniyle 1.5 milyon lira ödül vermeyi kararlaştırdı.

"Dünya kupasını da kazanacaksınız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, "2017 yılında İstanbul'daki Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından Polonya'da ikinci kez aynı başarıyı tekrarlayan ve bizleri gururlandıran Ampute Millilerimizin başarısı, ülkemizin her tarafında büyük coşkuyla karşılandı. Biz de TFF olarak 2006'dan itibaren stratejik iş birliği ile desteklediğimiz Ampute Millileri ödüllendirmeye karar verdik. 2022 yılında ülkemizde yapılacak Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanıp kupayı kazanacağımıza inanıyorum" dedi.