Ampute futbolda fikstür çekildi

ANKARA (AA) - Ampute Futbol Süper Lig'de 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen fikstür çekimine TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk ve ligde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katıldı.

3 Kasım'da başlayacak Süper Lig'de ilk haftanın programı şöyle: Esenyurt Engelliler Gücü-Şahinbey Belediye Gençlik Ortotek Gaziler-Konya Engelliler Gücü

Şişli Yeditepe Engelliler-TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik-Bursa Ampute Spor

Malatya Büyükşehir Belediyesi-Pendik Engelliler



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