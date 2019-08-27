Ampute futbolda fikstür çekildi

Ampute futbolda fikstür çekildi27 Ağustos 2019 Salı 16:50
ANKARA (AA) - Ampute Futbol Süper Lig'de 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen fikstür çekimine TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk ve ligde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katıldı.
3 Kasım'da başlayacak Süper Lig'de ilk haftanın programı şöyle:
Esenyurt Engelliler Gücü-Şahinbey Belediye Gençlik
Ortotek Gaziler-Konya Engelliler Gücü
Şişli Yeditepe Engelliler-TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik-Bursa Ampute Spor
Malatya Büyükşehir Belediyesi-Pendik Engelliler
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