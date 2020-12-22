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Spor Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Spor

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:22:54 -
Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANTALYA (AA) - Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çakmak, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Osman Çakmak, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarına oy verdi.

Çakmak, fotoğrafları çok beğendiğini, AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik ettiğini söyledi.

Öte yandan, Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya kampında sürdürüyor.


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