  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hakemler açıklandı
Çaykur Rizespor destek bekliyor
Malatya'nın yenisi iddialı!
Geriledikçe geriliyoruz!
Spor Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçına çıkıyor
Spor

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçına çıkıyor

Millilerin yarın İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı karşılaşma TSİ 14.00'de başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 13:41:00 -
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final maçına çıkıyor

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde, yarın İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın D Grubu ikinci maçında İtalya'yı 11-0 yenerek adını çeyrek finale yazdıran milliler, C Grubu'nu ikinci bitiren İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip karşılaşmasını yarın TSİ 14.00'de yapacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay