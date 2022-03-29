Amirallerin kafasına bak! Erdoğan'ın sosyal medyadaki takipçi sayısı ile tuhaf savunma

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Yayınladıkları darbe imalı bildirinin hesabını veren emekli amirallerin duruşması tamamlandı.

Duruşmada ifade verenlerden emekli amiral Ali Sadi Ünsal, önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı. Bahçeli'nin, "Bu bildiriye imza atanların hesap verme vakti gelmiştir. İbreti alem için, 103 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir." sözlerini aktaran Ünsal, "Bu ifadelerin iddianameye girmesinden dolayı rahatsısız." dedi.

'O mantıkla, siz 103 amiral kaç beğeni aldınız?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya takipçi sayısını öne sürerek tuhaf bir savunma yapan Ünsal, "Twitter'da Cumhurbaşkanımızın 18 milyon takipçisi var; amiraller ile ilgili söyledikleri 0,23 beğeni alıyor; Adalet Bakanı'nın 1,5 milyon takipçiden 12 bin; Hulusi Akar'ın sitesinde 0,57. Bütün bunlara bakıldığında amirallerin duyurusu üzerine bize söylenen 'edepsiz' açıklamaları, milletin vicdanında sınıfta kalmıştır. Türkide'deki yüzlerce STK'dan sadece 8 tanesinden şikayet geldiği görülmüş; hayvan hakları için dahi 1.5 milyon imza toplanmıştır." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz hain darbe girişimini örnek göstererek savunmasına devam eden Ali Sadi Ünsal, şöyle devam etti:

Bu duyuruya attığım imzanın sebebi 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz bir sonuçtur; sorumsuzca eylemlerin sonucudur. Nezarete atıldım; Suriyeli ve Afgan göçmenler kadar 44 yıllık bir askere saygı gösterilmedi.

Amirallerin darbe imalı bildirisi